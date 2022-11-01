План по частичной мобилизации выполнили в Иркутской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

План по частичной мобилизации в Иркутской области выполнен. Это подтвердил Игорь Кобзев в ходе пресс-конференции, которая состоялась в онлайн режиме 1 ноября. В настоящее время губернатор находится в рабочей поездке в Усть-Куте.

- Я сам лично был на четырех отправках (мобилизованных мужчин из Иркутской области – прим. ред.). С каждым поздоровался, послушал. У многих было одно настроение, у других - другое. Конечно, это живые люди. В целом активность населения была высокой. Тот формат, который нам определили по показателю количества людей – мы его выполнили, - отметил Игорь Кобзев.

Напомним, Президент РФ Владимир Путин подтвердил завершение частичной мобилизации в России. Об этом он объявил 31 октября во время выступления на пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров России, Армении и Азербайджана.

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