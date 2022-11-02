Более 5,7 млн рублей украли мошенники у жителей Иркутской области за 2 недели Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Приангарье продолжают работать мошенники. Аферисты используют привычные схемы обмана, входя в доверие жертв. Так, поверив в легенду о легких деньгах, начальник цеха одной из иркутских компаний потерял более 2,9 миллионов рублей. Незнакомец по телефону уверил его, что является брокером и предложил мужчине вложить деньги под высокий процент. За последние 2 недели в регионе на удочку преступников попались еще двое сибиряков. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- 39-летний монтажник из Усолья-Сибирского, увидев в интернете объявление об инвестициях в акции, самостоятельно связался с лжеброкерами, после чего, оформив на свое имя несколько кредитов, перевел аферистам около 1,8 миллиона рублей, - рассказали в ведомствах.

Медбрат из Иркутска пытался спасти свои деньги от мошенников. Он перевел на якобы резервный счет более 1 миллиона рублей, взятые в кредит. Конечно же, это была лишь уловка. К сожалению, медик понял это слишком поздно, после чего обратился в полицию.

Правоохранители продолжают напоминать жителям Иркутской области о том, что незнакомцам нельзя доверять данные счетов и банковских карт, кем бы они не представились.