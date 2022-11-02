В День народного единства в Иркутске пройдут мероприятия в честь праздника. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске пройдут мероприятия, посвященные Дню народного единства 4 ноября. Празднование начнется с 10 утра. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска. Традиционное шествие представителей национально-культурных центров в этот раз пройдет по другому маршруту.

- Колонна начнет движение в 10:00 от музыкального театра имени Н.М. Загурского и пройдет по территории историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора», - отмечают в мэрии Иркутска. - В честь единения людей разных национальностей и вероисповеданий у памятных знаков возложат цветы.

А в час дня на на площади возле стадиона «Труд» всех ждет яркий и интересный концерт. Иркутяне смогут увидеть и услышать выступления любимых творческих коллективов, на сцену выйдут певцы и танцоры, исполнят народные песни.

Но только этими двумя мероприятиями празднование Дня народного единства не ограничится. В музеях и библиотеках пройдет «Ночь искусств». Учреждения культуры будут работать дольше обычного, до самого позднего вечера.

А уже 8 ноября в музее истории города Иркутска состоится краеведческий квиз «Иркутская история» для школьников. Его проводят администрация города и Общественная палата. В интеллектуальной игре запланировано участие 12 команд общей численностью более 70 человек. Победители получат подарки.

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