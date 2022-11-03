9000 машинок для майнинга демонтировано после прокурорских проверок в Иркутской области Фото: Михаил ФРОЛОВ

В регионе продолжается борьба с нелегальным майнингом. Прокуратура Приангарья регулярно проводит проверки на промышленных площадках, в квартирах, частных жилых домах, гаражах, муниципальных помещениях. За время работы в этом направлении уже демонтировано больше 9000 «асиков». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

- В городах Иркутск, Братск, Байкальск, Черемхово, Шелехов, в поселке Усть-Ордынский нами выявлялись факты установки майнингового оборудования на тепло, - электрокотельных, в многоквартирных домах, а также в здании муниципального предприятия, - говорят в организации.

Благодаря демонтажу нелегального оборудования снижен риск аварий на коммунальных объектах, а также пожаров, ведь часты случаи, когда из-за неисправности «асиков» в регионе вспыхивали пожары, в том числе, и в многоквартирных домах.

- Мероприятия налогового контроля, проведенные по материалам прокуратуры, позволили доначислить гражданам и организациям налоги на сумму свыше одного миллиона рублей, - отмечают в прокуратуре.

Стоит отметить, что после проверок прокуратур региона семь человек привлечены к административной ответственности, также в области расследуется два уголовных дела.

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