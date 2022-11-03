Фельдшерско-акушерский пункт смонтировали в деревне Алагуй Ольхонского района. Фото: правительство Приангарья.

Хорошая новость для жителей деревни Алагуй Ольхонского района – здесь закончили монтировать фельдшерско-акушерский пункт. Здание построили по проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения Иркутской области». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

- По поручению губернатора Игоря Кобзева в Иркутской области активно идет возведение новых фельдшерско-акушерских пунктов. Большинство построенных в этом году медучреждений находятся уже на стадии оформления лицензий, - сказал осуществляющий полномочия министра здравоохранения Приангарья Алексей Шелехов.

Также он отметил, что с 2020 года в регионе открылось рекордно много новых ФАПов - свыше сотни.

Так, в Алагуе в данный момент заканчивают приводить в порядок территорию вокруг медицинского учреждения. Принимать пациентов в нем начнут после того, как будет выдана лицензия. Фельдшерско-акушерский пункт оборудуют по всем стандартам.

Раньше жители деревни обращались за медпомощью во врачебную амбулаторию, построенную в 1991 году. Однако это здание уже не подходит по требованиям для приема пациентов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что построены новые ФАПы в поселке Набережном Усольского района, в деревне Леонова в Братском районе и в других территориях Иркутской области.