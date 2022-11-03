Губернатор Игорь Кобзев провел выездное заседание Регсовета в Усть-Куте. Фото: правительство Иркутской области.

В среду, 2 ноября, в Усть-Куте состоялось выездное заседание Регионального совета Иркутской области. Провел его глава региона Игорь Кобзев. Мэры территорий, министры, депутаты обсуждали проблемные вопросы в городах и районах. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Приангарья.

- Регсовет- эффективная площадка для решения вопросов, актуальных для всех муниципалитетов области. Сегодняшнее заседание прошло конструктивно. Спорные вопросы, которые возникали в ходе обсуждения, мы доработаем на следующем заседании в ноябре. Есть вопросы, которые требуют дополнительного изучения, - отметил губернатор.

Говорили о таких важных вопросах, как, например, капитальный ремонт школ. Здесь глав территорий просили обратить внимание на сроки работ и вовремя оформлять документы для дальнейшего вхождения в федеральный проект.

Также обсуждали тему дорог. Решено, что нужно создать концепцию трасс, примыкающих к опорной сети, - это поможет спланировать на них ремонт.

Мэры территорий отметили эффективность выездного формата Регсовета. Следующее заседание состоится в городе Зима.