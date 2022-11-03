Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 ноября 2022 4:03

Губернатор Игорь Кобзев провел выездное заседание Регсовета в Усть-Куте

Обсуждались темы дорог, ремонта школ и другие
Любовь АРБАТСКАЯ
Любовь АРБАТСКАЯ
Губернатор Игорь Кобзев провел выездное заседание Регсовета в Усть-Куте. Фото: правительство Иркутской области.

Губернатор Игорь Кобзев провел выездное заседание Регсовета в Усть-Куте. Фото: правительство Иркутской области.

В среду, 2 ноября, в Усть-Куте состоялось выездное заседание Регионального совета Иркутской области. Провел его глава региона Игорь Кобзев. Мэры территорий, министры, депутаты обсуждали проблемные вопросы в городах и районах. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Приангарья.

- Регсовет- эффективная площадка для решения вопросов, актуальных для всех муниципалитетов области. Сегодняшнее заседание прошло конструктивно. Спорные вопросы, которые возникали в ходе обсуждения, мы доработаем на следующем заседании в ноябре. Есть вопросы, которые требуют дополнительного изучения, - отметил губернатор.

Говорили о таких важных вопросах, как, например, капитальный ремонт школ. Здесь глав территорий просили обратить внимание на сроки работ и вовремя оформлять документы для дальнейшего вхождения в федеральный проект.

Также обсуждали тему дорог. Решено, что нужно создать концепцию трасс, примыкающих к опорной сети, - это поможет спланировать на них ремонт.

Мэры территорий отметили эффективность выездного формата Регсовета. Следующее заседание состоится в городе Зима.