Депутаты ЗакСобрания приняли участие в заседании регсовета Иркутской области. Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области

В заседании регионального совета Иркутской области, которое прошло накануне в Усть-Куте под руководством губернатора Приангарья, приняли участие депутаты ЗакСобрания. В том числе на нем присутствовали председатель, вице-спикеры и депутаты областного парламента. Об этом сообщает пресс-служба ЗС.

Что обсуждали? Вопросы реализации федеральных программ и проектов, поддержку садоводств, дороги у медицинских учреждений.

- Отдельный блок вопросов был посвящен реализации государственных программ и проектов, в том числе «Формирование комфортной городской среды», «Безопасные и качественные дороги», «Модернизация школьных систем образования», - говорят специалисты.

От ЗакСобрания поступило предложение уделить внимание соцобъектам, которые уже находятся на стадии завершения, возможно, им необходимо для полной сдачи дофинансирование, так как цены повысились, как на проекты, так и на стройматериалы. Всего в Приангарье 76 таких строений.

К тому же парламентарии предложили варианты решения вопросов с кадрами в образовательных и медицинских учреждениях, а также о целевой подготовке специалистов.

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