Сбежал из больницы ради работы на ферме. В Иркутской области нашли пропавшего 15-летнего подростка

Почему парень не рассказал родным, что с ним все хорошо - неизвестно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сначала следователи завели уголовное дело по статье "убийство", когда поиски 15-летнего жителя Шелехово затянулись. Он сбежал из Шелеховской больницы 14 сентября и больше на связь не выходил. Какое же было удивление, когда его нашли на ферме в Грановщине. Информацию об этом подтвердили журналисту "КП-Иркутск" в СК Иркутской области.

Главным вопросом стало то, добровольно ли подросток ушел работать на ферму. Вдруг его держали там как раба? Но эти домыслы развеяли официальные ведомства.

- Конечно (по доброй воле, - прим. "Комсомолки"). Парень решил подзаработать, никому не мешал, - рассказал собеседник редакции.

При этом информации о том, почему он ничего не сказал родным, нет. В любом случае, уголовное дело по страшной статье себя не оправдало, молодой человек жив и здоров. Поиски закончены.