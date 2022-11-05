Сварщик из Братска получит срок за случайное убийство своего заказчика

Все произошло 1 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Иркутской области утвердила обвинение против жителя Братска, по вине которого погиб человек. Он проходит по статье "нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека". На скамье подсудимых окажется 45-летний сварщик. Во время выполнения заказа он принял из рук заказчика топливный бак от автомобиля и начал работы, не проверим состояние сосуда.

- Произвел электросварку топливного бака без предварительной очистки, пропаривания бака и удаления газов. В результате произошел пожар и разрыв бака. Заказчик получил телесные повреждения, от которых скончался в больнице через два дня, - рассказали в СК Иркутской области.

Все произошло 1 августа 2022 года. Уголовное дело закрыли и утвердили обвинение, сейчас материалы направили в городской суд. Там сварщик получит свое наказание за неосторожность.

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