Ремонт 7 км дороги Тайшет – Шиткино – Шелаево в Иркутской области закончили к ноябрю

Фото: ТГ-канал губернатора Иркутской области Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Долгий ремонт семи километров трассы Тайшет – Шиткино – Шелаево закончили к 7 ноября. Работы здесь начали весной 2022 года, подрядчик смог выдержать сроки сдачи объекта без задержек. Рабочие перед укладкой асфальта выровняли землю, сняли слой растительности, расчистили кюветы и заменили три водосточные трубы.

- Работники уложили выравнивающий и верхний слои асфальтобетона, между ними – специальную геосетку. Этот способ позволяет увеличить срок службы асфальтобетонного покрытия. Затем на участке укрепили обочины, установили дорожные знаки и сигнальные столбики, произвели разметку, - рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в официальном ТГ-канале.

Отметим, в ближайшее время закончат работы еще на одном участке этой дороги.

Отметим, в Иркутске из-за наступления морозов дороги будут заделывать "по-зимнему" - с помощью специальных временных плит. Полное восстановление асфальта можно возобновить с мая 2023 года.

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