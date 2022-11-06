Жителей Иркутской области приглашают написать Всероссийский диктант по энергосбережению Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В каждом регионе России стартовал III Всероссийский диктант по энергосбережению. Жителей Приангарья также приглашают принять участие в «Е-Диктанте». Проверить свои знания в сфере жилищно-коммунального хозяйства можно в режиме онлайн на официальном сайте мероприятия до 10 декабря. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- В прошлом году жители региона приняли активное участие в энергетическом диктанте, в результате трое ребят из Иркутской области от 17 до 19 лет вошли в число победителей, – рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Важно, что диктант не только демонстрирует участникам их ошибки, но и помогает узнать, как как грамотно потреблять энергоресурсы и тем самым заботиться о природе.

Напомним, с 3 по 8 ноября в седьмой раз проходит международная просветительская акция «Большой этнографический диктант». Присоединиться к ней можно в онлайн-формате. Организаторами мероприятия является Федеральное агентство по делам национальностей и правительство Иркутской области.

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