Три человека попали в больницу после массового ДТП в Усолье-Сибирском Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Массовое ДТП произошло вечером 5 ноября в Усолье-Сибирском. Пострадали три человека. Инспекторы ГИБДД установили, что на трассе Р-255 «Сибирь» в районе кафе «Мигом» 31-летний водитель автомобиля Subaru Legacy, двигаясь в сторону Черемхово, столкнулся с попутно движущейся «ГАЗелью». Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- От удара грузовик отбросило на остановочный пункт, где в тот момент находилась 60-летняя женщина – пешеход, а «Субару» вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Land Cruiser Prado, - рассказали в ведомстве.

Госпитализированы водитель седана, пешеход и пассажир внедорожника.

Напомним, днем 4 ноября на федеральной трассе "Вилюй" в Братском районе произошло смертельное ДТП - столкнулись два автомобиля марки Toyota. Один водитель двигался в сторону Тулуна, когда неожиданно вылетел на встречную полосу и врезался в легковушку.

В результате до приезда скорой помощи скончался мужчина, управляющий первой иномаркой. 52-летний водитель второго седана не пострадал.