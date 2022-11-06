Инспекторы ГИБДД регулируют движение на месте смертельного ДТП в Усольском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Еще одно серьезное ДТП произошло в Усольском районе. Около 10 часов 6 ноября на трассе Р-255 "Сибирь" вблизи поселка Новомальтинск 63-летний водитель грузовика SCANIA врезался в движущийся во встречном направлении автомобиль Honda CR-V. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В результате случившегося от полученных травм скончалась 57-летняя пассажирка внедорожника, - рассказали в ведомстве.

Дорожные полицейские разбираются в обстоятельствах произошедшего. Имеется временное ограничение движения. Автоинспекторы регулируют движение транспортных потоков.

Напомним, вечером 5 ноября в Усолье-Сибирском на трассе Р-255 «Сибирь» 31-летний водитель автомобиля Subaru Legacy, двигаясь в сторону Черемхово, столкнулся с попутно движущейся «ГАЗелью». От удара грузовик отбросило на остановочный пункт, где в тот момент находилась 60-летняя женщина – пешеход, а «Субару» вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Land Cruiser Prado. Пострадали три человека.

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