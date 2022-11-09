Ветер, снегопад и гололедица обрушатся на Иркутскую область в ближайшие два дня

На днях из-за снега уже произошло массовое ДТП из 12 автомобилей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

9 и 10 ноября в Иркутской области установится непогода: обрушатся мокрый снег, ветер и гололедица. Сибирякам нужно соблюдать осторожность, особенно во время управления автомобилем. Причем в разных территориях региона ситуация будет то улучшаться, то ухудшаться.

В южных районах Приангарья будет валить мокрый снег, местами на дорогах образуется скользкая корка льда. Ночью в Черемхово, Усольском, Ангарском, Шелеховском и Иркутской районах тоже пройдет снег. При этом средняя скорость ветра достигнет 10 метров в секунду, а его порывы - до 14 метров в секунду. Это не ураган, но все же мало приятного.

В Иркутске сутки будет идти мокрый снег. В городе уже второй день работают снегоуборочные машины, так как проезжие части и пешеходные дорожки сильно замело. 8 ноября в городе из-за скользкой дороги произошло массовое ДТП с участием 12 машин.

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