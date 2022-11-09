5 лет колонии получил мотоциклист из Иркутской области за смерть своего пассажира

Еще несколько лет мужчина не сможет сесть за руль Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Суд в Киренске вынес приговор 44-летнему мотоциклисту, местному жителю. Он обвиняется по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека". Установлено, что в июне 2022 года по его вине погиб человек.

- Мужчина без прав управления вместе со своим родственником поехал кататься на мотоцикле "Иж-Планета 5" с боковым прицепом. Перед поездкой они употребляли алкоголь. Водитель допустил выезд на обочину. В этот момент пассажир, не удержавшись вылетел из транспорта, в результате чего он получил травму, от которой скончался, - рассказали в МВД Иркутской области.

Судья приговорил виновного к 5 годам лишения свободы в колонии-поселении, при этом еще два года он не сможет получить водительские права.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что в регионе организуют рейду против тех, кто выезжает на встречную полосу. За десять месяцев 2022 года при вылетах на "встречку" погибли 11 человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08