Сотрудники МЧС предупредили о метели 10 ноября в Иркутской области

Непогода коснется и Иркутска Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В МЧС Иркутской области предупредили сибиряков о надвигающейся непогоде: в ближайшие несколько дней на большинство территорий региона обрушится снегопад. Мокрый снег вместе с порывистым ветром снизит видимость на дорогах.

В некоторых районах, особенно южных, тоже пойдет снег, но без сильного ветра. Здесь средняя его скорость достигнет 10 метров в секунду, когда в других территориях - 14 метров в секунду.

На дорогах сразу образуется гололедица. Она может стать опасностью и для пешеходов, и для автомобилистов. Нужно помнить, что тормозной путь резко увеличивается, если асфальт мокрый или скользкий. Также есть вероятность неудачного падения и дальнейшей поездки к травматологу.

Сейчас в городах снегоуборочная техника работает в особых режимах, так как снег идет не первый день. На дорогах могут участиться случаи ДТП.