Около 100 млрд рублей выделят муниципалитетам Иркутской области в 2023 году

На социальные нужды направят 170 миллиардов рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутской области формируют бюджет региона на 2023-2025 годы с учетом всех нужд районов. Этот вопрос обсудили во время совещания в Законодательном собрании Приангарья. По прогнозам специалистов, доходы казны в 2023 году должны превысить 233 миллиарда рублей и достичь уровня 2021 года.

А вот расходов будет больше - 253 миллиарда рублей. На социальные нужды направят 170 миллиардов рублей, это станет главным акцентом работы правительства региона. Важно обеспечить население льготами, выплатами и другими мерами поддержки.

Муниципалитеты в общей сложности получат почти 100 миллиардов рублей, они пойдут в местные бюджеты. На эти деньги будут проводить благоустройство, устранение последствий разного рода аварий и т.д.

Ранее "КП-Иркутск" писала о том, что в Иркутске открыли новую электрозаправочную станцию для электромобилей. Всего их в городе теперь шесть, а в регионе - шестнадцать.