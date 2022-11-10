Количество ДТП снизилось на 5.9% на дорогах Иркутской области Фото: архив "КП"

В Приангарье снизилась аварийность на дорогах, также уменьшилось количество смертей после ДТП. Анализ провели специалисты министерства транспорта и дорожного хозяйства вместе с сотрудниками ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Количество ДТП сократилось на 5.9%, число погибших снизилось на 14,8%, раненых - на 4,4%, - говорят специалисты.

Так, в прошлом году за аналогичный период произошло 2022 ДТП, то в нынешнем – 1903. Погибли после автоаварий годом ранее 270 человек, в 2022-ом 230. Также число получивших травм уменьшилось. В 2021-м травмированы в ДТП были 2518 человек, в текущем году – 2405.

Применять все профилактические меры, чтобы снижать показатели аварийности далее, продолжат в регионе. Основные «инструменты» - это установка светофоров, модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, а также напоминанием водителям о необходимости строго соблюдения правил дорожного движения, помогают в этом, в том числе, и камеры, фиксирующие нарушения. В этом году было смонтировано и подключено 157 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД.

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