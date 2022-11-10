16 участков дорог Иркутска отремонтируют в 2023 году по нацпроекту

На ремонт дорог уйдет много миллионов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мэр Иркутска Руслан Болотов во время прямого эфира в социальных сетях заявил, что на 2023 год запланировали ремонт 16 участков дорог города. Это значит, что весной начнутся дорожные работы во всех округах областного центра. По словам главы администрации, больше всего улиц будут ремонтировать в Правобережном округе.

В Ленинском округе дорожники обновят асфальт по улицам Полярной, Ярославского, Олонской, объезде Ново-Ленино. На все эти работы суммарно уйдет около 400 миллионов рублей. В Правобережном округе в 2023 году запланировали ремонт дороги у микрорайона Зеленый, улиц Братска, Свердлова, Киевской и переулка Пионерского. Для обновления этих улиц потребуется 214 миллионов рублей.

В Свердловском округе пройдет ремонт улиц Академической, Терешковой, Мухиной и Безбокова, а в Октябрьском - улиц Трилиссера, Зверева и Цимлянской.

Ранее "КП-Иркутск" писала о том, что к 2025 году в Иркутске закупят 10 новых трамваев. Для полного обновления депо нужно 15 миллиардов рублей. Во время прямого эфира с мэром прозвучал вопрос о том, будут ли заменять старые трамвайные пути. Болотов подтвердил, что будут, но это не простая задача - придется одновременно с этим проводить комплексный ремонт дорожного покрытия.