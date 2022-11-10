Пробы древнего льда из Антарктиды отправили специалистам Иркутска для анализа

Фото: Анна Козачек, пресс-служба ААНИИ

Эксперты Арктического и антарктического НИИ (ААНИИ) передали в Иркутск пробы древнего льда Антарктиды для проведения химического анализа. С его помощью можно будет узнать возраст льда и скорость накопления снега в центральной части территории. Об этом рассказали в пресс-службе ААНИИ.

- Не менее важной задачей стала сама транспортировка кернов (проб. - прим. "КП-Иркутск") до Иркутска. Образцы льда необходимо сохранять в замороженном виде, для чего требуется поддерживать определенную температуру – около - 20 градусов. Для этого при использовались термоизолированные ящики, керны были пересыпаны сухим льдом и доставлены самолетом в Иркутск, - объяснили в учреждении.

Ученые изучают климатическую изменчивость в Антарктиде за последние две тысячи лет. Проект выиграл грант, работы осуществляют именно на эти средства. Через несколько месяцев уже будут некоторые результаты исследования.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что археологи Иркутской области нашли два артефакта далеких времен в Приольхонье: большой грушевидный горн, построенный на поверхности земли, и треугольной формы земляной горн. Это металлургические печи, с помощью которых прежние цивилизации создавали орудия труда, оружие и другие предметы.

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