Руководителя иркутской фирмы осудят за контрабанду леса на 5 млн рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ближайшие двенадцать лет может провести в колонии контрабандист леса из Иркутска. Члены ОПГ промышляли в 2019 году на территории Иркутской области. Вместе с жителем областного центра незаконным оборотом занимались двое иностранцев и двое жителей Чунского района. Первый являлся главой фирмы, которая имела право на заниженную ставку вывозной таможенной пошлины на древесину. Об этом сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте и Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

- Действуя в составе группы, злоумышленники в 2020 году от имени фирмы переместили железнодорожным транспортом через государственную границу России в зарубежное государство незаконно заготовленную древесину хвойных пород объемом около 2 тысяч кубометров стоимостью свыше 5 миллионов рублей, - рассказали в ведомствах.

Однако после задержания транспортными полицейскими один из членов банды лесорубов согласился рассказать все о нелегальном бизнесе и своих "коллегах". Иркутянина обвиняют в

"контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов, совершенной организованной группой". Вскоре он пойдет под суд.

Напомним, весной текущего года Иркутская таможня совместно с Восточно-Сибирским ЛУ МВД на транспорте раскрыла многомиллионную контрабанду леса. Задержаны 5 членов ОПГ, которые действовали в Тайшетском районе. Трое из них, двое мужчин и женщина, были пойманы еще в конце прошлого года. Они с 2019 по 2021 годы вывезли в Китай лес стоимостью более 56 миллионов рублей.