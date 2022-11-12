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НовостиОбщество12 ноября 2022 6:25

Теплоснабжение восстановили после коммунальной аварии в Ново-Ленино в Иркутске

64 многоэтажки снова перевели в привычный режим подачи тепла
Дарья БОЛЕСОВА
Коммунальная авария произошла вечером 11 ноября

Коммунальная авария произошла вечером 11 ноября

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Ново-Ленино по улице Баумана восстановили теплоснабжение после коммунальной аварии, которая произошла 11 ноября. Тепло вернулось в квартиры 64 многоэтажек и два детских садика, до этого их подключали на временную схему теплоснабжения. Причиной неполадок стал прорыв трубы. Об этом сообщили в МЧС Иркутской области.

На месте разрыва установили заплатку, закончили сварочные работы и восстановили работу участка теплосети. Авария произошла на глубине в три метра, горячая вода начала выходить на поверхность.

Власти обещали закончить работы сначала к 10:00, позже время продлили до 14:00. Несколько часов назад завершили сварку деталей, и уже сейчас восстановили подачу тепла и горячей воды в квартиры. Из-за аварии 10 тысяч человек могли замерзнуть в своих жилищах.