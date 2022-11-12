Трех наркоманов с оружием задержали в Черемхово за грабеж случайного прохожего

Им грозит лишение свободы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Полиция Иркутской области задержала трех мужчин в возрасте от 38 до 41 года. Против них возбудили уголовные дела по статьям о грабеже и применении оружия в неположенном месте. Они напали на незнакомца, отобрали у него телефон и выстрелили ему вслед, когда тот убегал. Все это происходило в лесу у кладбища Черемхово.

- Задержанными оказались трое местных жителей в возрасте от 38 лет до 41 года. При себе у них оказался пропавший смартфон заявителя, а в спортивной сумке – охотничье огнестрельное оружие, принадлежащее одному из них. Все трое страдают наркотической зависимостью и приняли пострадавшего за "закладчика" наркотиков, - рассказали в МВД Иркутской области.

Сейчас идет расследование, после материалы дела отправят в суд для рассмотрения по существу. Мужчинам может грозить лишение свободы на несколько лет с учетом разных отягчающих обстоятельств.

Ранее "КП-Иркутск" писала о вынесении приговора девятерым бывшим полицейским из Шелехова. Они брали взятки от ритуальных агентств, сообщая им персональные данные покойников.

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