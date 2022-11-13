Уроженка Слюдянки певица Алиса Мон стала лауреатом La Boheme Awards-2022. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Наша землячка из Слюдянки, известная певица Алиса Мон стала лауреатом премии La Boheme Awards - модного журнала "Богема". Она победила в качестве артиста-вокалиста. Исполнительница побывала на награждении в Санкт-Петербурге.

- Журнал "Богема" / La Boheme Magazine - постоянный партнер Neva Fashion Week и лауреат Национальной премии в области индустрии моды "Золотое веретено" в 2020 года при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Neva Fashion Awards 2022, - рассказали в пресс-службе организации.

Премия La Boheme Awards ежегодно награждает лауреатов различных номинаций на Neva Fashion Week. Так, по итогам 2022 года лауреатом номинации «Заслуженный деятель в области моды» стал сам Вячеслав Зайцев. Также лучшей ведущей мероприятий признана Анна Калашникова, а дизайнером года - Ольга Малярова.

Напомним, Светлана Безух (такое имя получила Алиса Мон при рождении) росла в Слюдянке, еще в школе создала ВИА и пробовала писать песни. А в 1983 году она поступила на эстрадное отделение в музучилище в Новосибирске и стала петь в ресторанчиках. Но настоящую, эстрадную, карьеру она начала с альбома «Возьми мое сердце», он вышел в 1988 году. В этом же году на «Песне года 1988» хитом стала ее "Подорожник-трава".