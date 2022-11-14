103 новых случая заражения коронавирусом за сутки выявили врачи Иркутской области

Коронавирус в Иркутской области 14 ноября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутской области стабилизировалась эпидемиологическая обстановка. За последние сутки врачи выявили и подтвердили 103 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии вирусом заболели 351,5 тысячи человек. Об этом рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

За день не зафиксировали ни одного летального случая: если уровень заболеваемости достаточно быстро пришел к нормальным значениям, то летальность не достигала нуля долгое время. При этом один человек скончался от заболеваний, которые являлись сопутствующими ковиду.

С начала пандемии полностью выздоровели 346,4 тысячи человек, их выписали из стационаров и сняли с амбулаторного лечения. К сожалению, болезнь не пережили 8811 сибиряков.

Напомним, в Иркутской области не действуют коронавирусные ограничения.

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