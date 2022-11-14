Жители Правобережного округа Иркутска голосуют за объекты благоустройства в 2023 году Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Всего неделя осталась до завершения голосования за предложения по благоустройству, которые будут реализованы в 2023 году в рамках проекта «Народные инициативы». Около 1700 жителей Правобережного округа уже высказали свое мнение. Лидирует предложение по модернизации хоккейного корта в микрорайоне Зеленый (332 голоса). Следом за ним идут капитальный ремонт туалетных комнат детского сада «Сказка» в Топкинском (270 голосов) и обустройство спортивной площадки на улице Франк-Каменецкого (166 голосов).

– Каждый проект по-своему интересен, а главное отвечает запросам горожан. Впереди еще неделя голосования, поэтому призываю всех не оставаться в стороне. Приходите на Марата, 14 и поддержите одну из предложенных инициатив. Идеи, набравшие максимальное количество голосов, обязательно будут реализованы, – отметила и.о. главы Правобережного округа Елена Торохова.

Выбрать проект по «Народным инициативам» и поддержать его можно до 20 ноября. Очно принять участие можно до 18 ноября, обратившись в комитеты по управлению городскими округами. Онлайн-голосование доступно на портале «Госуслуги», а также на официальном сайте администрации города.

От мнения иркутян зависит, какие идеи получат реализацию в первую очередь, и как будет преображаться любимый город. Идей много, остается только сделать выбор, какие проекты ближе всего вам, и что, по вашему мнению, должно преобразиться в первую очередь. Спортивная или детская площадка, новый сквер или обновление учреждений - решать иркутянам.

КОНКРЕТНО

Вот полный список проектов для правобережного округа:

Благоустройство хоккейного корта школы № 31, мкр. Зеленый;

Обустройство спортивной площадки детского сада № 94, пер. Большевистский, 1;

Создание сквера на пересечении улиц Сурикова и Полины Осипенко;

Капитальный ремонт туалетных комнат групп 2, 7, 4, 8 в детском саду «Сказка», мкр. Топкинский, 22;

Ремонт и приобретение оборудования для комнаты детских инициатив «Калейдоскоп» школы № 72;

Приобретение национальных костюмов и обуви, а также музыкальных инструментов для школы искусств № 8, мкр. Зеленый, 11а;

Детская площадка на берегу реки Ушаковки, в районе ул. Андреева, 37;

Многофункциональная спортивная площадка на ул. Карпинской, 21/1;

Организация спортивной площадки на ул. Чапаева, 109;

Обустройство детской площадки в мкр. Славный, ул. Дружная;

Приобретение мебели и оборудования в кабинет информатики школы № 10 имени П. А. Пономарева;

Обустройство спортивной и детской площадок на ул. Франк-Каменецкого, 26а.