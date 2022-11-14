Ремонт улицы Свердлова в Иркутске за 84 млн рублей запланировали на 2023 год

Ремонт дороги на улице Свердлова пройдет в следующем году Фото: Евгения ГУСЕВА

На сайте госзакупок появился заказ на выполнение ремонта дороги по улице Свердлова в Иркутске. Указанная сумма - 84 миллиона рублей, а работы должны закончить в 2023 году. Заказчиком выступила администрация города, и уже нашелся исполнитель. Он будет восстанавливать покрытие на участке от улицы Ленина до Каландаришвили.

Работы на укладке нового асфальта не закончатся. Нужно вырубить старые насаждение и посадить новые липы, благоустроить тротуары, освещение, ливневую канализацию, поставить дорожные знаки. Срок выполнения ремонта - с 15 апреля по 15 августа 2023 года. Выполнить работу раньше невозможно, зимой слишком много неблагоприятных факторов.

В Иркутске в 2022 году выполнили ремонт четырех улиц на средства, выделенные правительством Иркутской области.

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