Жителя Саянска оштрафовали за дискредитацию Вооруженных Сил России Фото: Алексей БУЛАТОВ

30 тысяч рублей административного штрафа заплатит житель Саянска за пост в социальных сетях. На личной странице он опубликовал картинку с перечеркнутой буквой Z, которая символизирует поддержку российских военных-участников СВО. Мужчину признали виновным в дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщают в пресс-службе Саянского городского суда.

- При рассмотрении дела об административном правонарушении гражданин свою вину в совершении административного правонарушения признал полностью, от дачи объяснений отказался, - отмечают в суде.

Напомним, 6 марта в Иркутске впервые были составлены административные протоколы о дискредитации Вооруженных Сил России. Двух мужчин задержали полицейские. Материалы были переданы в суд. Максимальная мера наказания за это правонарушение предусматривает штраф в размере 100 тысяч рублей.