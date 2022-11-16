Восстановленный фильм Дзиги Вертова о гражданской войне покажут в Иркутске 17 ноября

Фильм был снят в 1922 году, но его утратили на много лет
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Иркутске состоится специальный показ восстановленного фильма известнейшего отечественного кинорежиссера Дзиги Вертова "История гражданской войны". Он снял картину в 1922 году, его утратили много лет назад. Теперь же можно увидеть киноленту в Доме кино. Показ состоится 17 ноября.
- Режиссер зафиксировал события гражданской войны в России в 1918-1922 годах, оставляя на кинопленке ключевых участников исторического процесса. Это вторая утраченная работа Вертова, которую спустя годы удалось вернуть на большие экраны, - рассказали в Иркутском областном кинофонде.
Напомним, Дзига Вертов (настоящее имя Давид Кауфман) творил в начале прошлого столетия в СССР. Он причислял себя к футуристам - направлению в искусстве, которое искало новый язык для передачи сути вещей через новые формы. Самой известной его кинолентой стал "Человек с киноаппаратом", это был инновационный фильм для того времени.
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