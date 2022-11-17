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НовостиОбщество17 ноября 2022 4:44

Картины из собрания Иркутского художественного музея покажут во Владивостоке

Полотна вернутся в Иркутск в конце января будущего года
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Картины из собрания Иркутского художественного музея покажут во Владивостоке

Картины из собрания Иркутского художественного музея покажут во Владивостоке

Сотрудники Иркутского областного художественного готовят к отправке во Владивосток три полотна Ильи Репина, в том числе «На дне морском», «Портрет дамы» и, конечно, шедевр коллекции «Нищая». Произведения станут частью масштабной выставки «Репин. Далекое близкое». Произведения покажут в Приморской картинной галерее 19 ноября. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- В экспозицию войдет более 80 произведений живописи и графики из музеев России и Республики Беларусь, а также архивные документы и мемориальные вещи художника, - рассказали в правительстве. - В церемонии открытия примет участие директор Иркутского художественного музея Наталья Сысоева. Сейчас она присутствует на распаковке и осмотре иркутских экспонатов во Владивостоке.

Картины вернутся в Иркутск в конце января будущего года.

Напомним, произведение «Нищая» во всем мире называют шедевром, который дал Илье Репину начало как великому портретисту. В феврале 2021 года полотно уехало на «гастроли» по Европе. Работа украсила собой экспозицию музея «Атенеум» в Хельсинки. А через несколько месяцев «Нищая» переехала в «Пти Пале» в Париже. В привычные стены она вернулась лишь спустя год. Для портрета это была первая зарубежная поездка.