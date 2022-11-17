Картины из собрания Иркутского художественного музея покажут во Владивостоке

Сотрудники Иркутского областного художественного готовят к отправке во Владивосток три полотна Ильи Репина, в том числе «На дне морском», «Портрет дамы» и, конечно, шедевр коллекции «Нищая». Произведения станут частью масштабной выставки «Репин. Далекое близкое». Произведения покажут в Приморской картинной галерее 19 ноября. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- В экспозицию войдет более 80 произведений живописи и графики из музеев России и Республики Беларусь, а также архивные документы и мемориальные вещи художника, - рассказали в правительстве. - В церемонии открытия примет участие директор Иркутского художественного музея Наталья Сысоева. Сейчас она присутствует на распаковке и осмотре иркутских экспонатов во Владивостоке.

Картины вернутся в Иркутск в конце января будущего года.

Напомним, произведение «Нищая» во всем мире называют шедевром, который дал Илье Репину начало как великому портретисту. В феврале 2021 года полотно уехало на «гастроли» по Европе. Работа украсила собой экспозицию музея «Атенеум» в Хельсинки. А через несколько месяцев «Нищая» переехала в «Пти Пале» в Париже. В привычные стены она вернулась лишь спустя год. Для портрета это была первая зарубежная поездка.