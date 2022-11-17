Олег Попов вручил педагогам школы Братска благодарственные письма ЗакСобрания

Олег Попов вручил педагогам школы № 37 Братска благодарственные письма Заксобрания региона в честь 50-летия учебного заведения.

Депутат Законодательного Собрания Иркутской области Олег Попов поздравил коллектив школы № 37 Братска с 50-летием. Он вручил учителям благодарственные письма председателя областного парламента Александра Ведерникова, пожелал успеха во всех начинаниях.

Школа № 37 расположена в Центральном районе Братска. Открылась 1 сентября 1972 года. Сейчас в ней учатся 780 детей, работают 42 учителя и 21 сотрудник из числа технического персонала.

- Школа - настоящей кузницей кадров: из нее вышли известные на весь Братск люди, - отметил Олег Попов. - Среди них - отличник просвещения Наталья Саункина, которая 30 лет возглавляла школу № 42, награждена медалью Союза женщин России за личный вклад в становление и развитие женского движения в регионе. Директор лицея № 2 Юлия Кулешова также начинала работать в школе №37.

В школе немало времени уделяют не только учебе, но и физической подготовке. В 2014 году построили хоккейный корт. С 2018 года по договору с иркутской школой «Сибскана» для организации тренировок по бенди хоккеем с шайбой занимаются 52 школьника, с мячом - еще 64. В 2021 году для спортсменов сделали раздевалку, в этом - освещение.

Ученики участвуют в турнире по хоккею с шайбой на кубок ЛДПР среди детских дворовых команд. Соревнования проходят при поддержке Олега Попова и заместителя председателя комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Георгия Любенкова.