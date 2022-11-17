Нового исполнителя капремонта бассейна «Солнечный» ищет администрация Братска

На развитие спорта в 2022 году направили 3,5 миллиарда рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Братске давно хотят провести капитальный ремонт бассейна спортивного комплекса «Солнечный». Он находится в ветхом состоянии, ему нужно обновление фасада, окон, тепло- и электросетей. Ранее за работу уже брался подрядчик из Южно-Сахалинска, но он оказался недобросовестным - сорвал сроки сдачи объекта. Теперь мэрия Братска ищет нового исполнителя заказа.

- Несколько дней назад в бассейне закрыли тепловой контур пластиковыми окнами. На эти цели пришлось изыскивать дополнительное финансирование в размере 2 миллиона 600 тысяч рублей. Сейчас готовится конкурсная документация на выбор нового подрядчика, - рассказали в администрации города.

Отметим, сам спортивный комплекс состоит из нескольких корпусов, капитальный ремонт требуется одному из них. А другие функционируют по сей день: здесь профессионалы проводят занятия и организуют соревнования.

Напомним, на развитие спорта и физической культуры в Иркутской области выделили 3,5 миллиарда рублей в 2022 году. В следующем финансирование хотят увеличить. На эти деньги проводят ремонт спорткомплексов и другие работы.

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