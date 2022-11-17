Помощи в поисках подозреваемого в краже сибиряка попросила полиция Иркутска

Если у вас есть какая-то информация, сообщите в полицию Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полиция Иркутска попросила содействия у горожан. Разыскивается подозреваемый в краже чужого имущества в областном центре. Мужчина в синих одеждах и шапке долго стоят возле забора и что-то искал в листве. Когда обнаружил, забрал себе и осторожно ушел подальше. Хозяин вещи отправился в полицию с заявлением.

Преступник не учел, что за забором находится работающая камера видеонаблюдения. Если вы располагаете какой-то информацией о местонахождении и личности подозреваемого, сообщите в полицию.

Ранее власти города говорили о том, что в 12 общественных местах установили камеры видеонаблюдения. В основном, теперь под присмотром находятся парки и скверы. 61 камера работает для того, чтобы снизить количество случаев вандализма. Однако, и в таких вопросах, как поиски подозреваемых, они полезны.

О преступнике можно сообщить по телефонам: 8(3952) 29-21-40, 21-39-35, 8-924-637-57-62 или 02 (102 с любого сотового оператора связи).