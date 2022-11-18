Уголовное дело возбудили после смерти рабочего-бурильщика на заводе в Киренском районе

Уже возбудили уголовное дело. Фото: СК Иркутской области

В Киренском районе на одном из предприятий произошел трагический случай: 46-летний рабочий погиб при эксплуатации оборудования. Все произошло еще 12 октября, но уголовное дело смогли возбудить только к ноябрю. СК Иркутской области найдет ответственных за нарушение требований охраны труда.

- По версии следствия, 12 октября бурильщик, находясь на рабочей площадке буровой установки, в результате самопроизвольного движения оборудования получил травмы не совместимые с жизнью, - сообщили в ведомстве.

Следователи уже успели допросить коллег и руководство погибшего, а также собрать и изучить документы по соблюдению требований охраны труда. Расследование продолжается, степень вины руководства еще предстоит выяснить.

Напомним, это не первый случай смерти рабочего в Иркутской области. Часто трагические случаи происходят из-за неправильного использования оборудования: на одного из сотрудников производства упал погрузчик, которым управлял другой рабочий.

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