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НовостиПроисшествия18 ноября 2022 12:53

Четыре автомобиля сгорели в районах Иркутской области 17 ноября

С наступлением первых холодов увеличивается количество автомобильных пожаров
Регина РАХИМОВА
Всегда в гараже должен быть огнетушитель. Фото: МЧС России

Всегда в гараже должен быть огнетушитель. Фото: МЧС России

Четыре автомобиля сгорели в районах Иркутской области 17 ноября. Две легковушки были охвачены огнем в Черемхово и в поселке Кежма Братского района. Грузовой автомобиль вспыхнул в Заларинском районе. А в поселке Магистральный Казачинско-Ленского района сгорел фронтальный погрузчик. Как сообщает ГУ МЧС по Иркутской области, пострадавших нет.

- Причиной всех пожаров является короткое замыкание, так как с наступлением холодов водители игнорируют требования безопасности при обогреве автомобилей, - рассказали сотрудники ГУ МЧС по области.

Чтобы избежать пожара, доверяйте установку и ремонт электрооборудования исключительно специалистам. Кроме этого не стоит оставлять без присмотра обогреватели, а старые лучше выбросить. Рекомендуется держать в машине и в гараже огнетушитель.