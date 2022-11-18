Отключение отопления в Иркутске 21 ноября Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Отключение отопления в Иркутске 21 ноября затронет всего одну улицу Октябрьского округа. Впервые за долгое время большинство горожан не ощутят похолодание в своих квартирах. Об этом рассказал оператор теплосетей города, принеся извинения за неудобства.

Отключение отопления в Иркутске 21 ноября: адреса, сроки

- 21-го ноября в некоторых домах Иркутска будет ограничено теплоснабжение для проведения ремонтных работ на тепловой сети, чтобы не допустить аварийной ситуации. Проведем ремонт тепловой сети по улице Ширямова, 54.

Таким образом, отключение отопления в Иркутске 21 ноября пройдет по домам 50, 50б и 54 улицы Ширямова. Батареи станут холодными с девяти утра до девяти вечера. Заканчивается череда регулярных перебоев с теплоснабжением, так как зима приближается.