Коронавирус подтвердился у 126 жителей Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жителей Приангарья просят не забываться прививаться от коронавирусной инфекции. За сутки диагноз подтвердился у 126 человек. С начала пандемии общее число случаев заражения достигло 352 407. Такие данные 21 ноября приводит Управление Роспотребнадзора по Иркутской области.

- За все время зарегистрировано 8817 (+1) летальных случаев, еще 882 (+1) пациентов скончались от сопутствующих COVID-19 заболеваний.

При этом выздоровели 347 376 человек. За неделю, с 14 по 21 ноября, подтверждено 837 случаев COVID.

Чтобы снизить риски инфицирования, необходимо надевать маски в общественных местах, в том числе в транспорте.