Церемония прощания состоится 22 ноября. Фото: пресс-служба Института динамики систем и теории управления имени В.М. Матросова СО РАН

Умер ученый из Иркутска Геннадий Ружников, сообщили в пресс-службе Институт динамики систем и теории управления СО РАН. Он скончался 18 ноября, причины смерти в институте не назвали. Рашидов был завотделением информационных технологий и систем учреждения.

Умер ученый из Иркутска Геннадий Ружников

- Достижения Ружникова в научной и научно-организационной деятельности отмечены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, премией Правительства РФ в области науки и техники, премией в области науки и техники Государственной комиссии при Совете министров СССР по военно-промышленным вопросам, медалями Федерации космонавтики РФ за вклад в развитие космической техники, - рассказали в научном учреждении.

Коллектив института принес соболезнования родным и друзьям Ружникова. Церемония прощания с ученым пройдет 22 ноября в здании учреждения с 13:00 до 14:00. Он находится по улице Лермонтова, дом 134.

Напомним, Ружников с отличием закончил математический факультет Иркутского государственного университета. Он внес большой вклад в развитие как своего родного региона, так и всей страны.