Подрядчиков на ремонт четырех участков дорог в 2023 году ищет мэрия Иркутска

Работы проведут по нацпроекту Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Конкурс на проведение дорожного ремонта в 2023 году проводят в Иркутске. Администрация города сообщила о поиске подрядчиков на четыре участка дорог по разным улицам. В их числе улицы Зверева, Братская, Терешкой и переулок Пионерский.

Уже сейчас по итогам конкурсных процедур определяем подрядчиков, которые будут ремонтировать объекты в 2023 Это значит, что работы на участках начнутся раньше, чем это было, скажем, года три назад, - рассказали в мэрии Иркутска.

Уже нашли исполнителей ремонта на улицах Полярной, Ярославского, дороги микрорайона Зеленый, а также улицах Олонской и Свердлова.

Напомним, дорожные работы проводят на средства по национальному проекту "Безопасные и качественные дороги". Те трассы, которые по критериям не входят в программу, отремонтируют по другому, региональному проекту.

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