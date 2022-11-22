Ольга Носенко поздравила протоиерея Каллиника с 50-летием рукоположения.

Заместитель председателя Законодательного Собрания Иркутской области Ольга Носенко по поручению спикера парламента Александра Ведерникова поздравила с 50-летием рукоположения настоятеля Михаило-Архангельского храма протоиерея Каллиника (Подлосинского).

Ольга Носенко вручила отцу Каллинику приветственный адрес председателя ЗакСобрания Александра Ведерникова.

- Пусть ваша духовная мудрость, жизненный опыт и дальше служат для сохранения и укрепления духовного единства нашего общества, - сказала вице-спикер.

Протоиерей Каллиник (Подлосинский) служил в храмах Нижнеудинска, Тулуна, Улан-Удэ, Владивостока, Тельмы, Знаменском храме Иркутска. С 1987 года является настоятелем Михаило-Архангельского храма.

В 2019 году настоятель Михайло-Архангельского храма был награжден почетным памятным знаком «Орден Великого Князя Сергея Александровича» от Императорского Православного Палестинского общества и орденским знаком «Император Николай II» от Конвоя Святого Царя Страстотерпца.

Кроме того, протоиерей Каллиник в этом году отмечает не только 50-летие священнического служения, но и 35 лет служения в Михаило-Архангельском храме. И 25 лет под неусыпным вниманием отца Каллиника на приходе действует начальная Церковно-приходская школа во имя святителя Софрония, епископа Иркутского.