Архитекторы Иркутска начали формировать стратегию развития областного центра

Иркутянам приходится много времени проводить в общественном транспорте и личном авто Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутске прошел круглый стол с экспертами по вопросу формирования градостроительной стратегии для областного центра. В нем приняли участие архитекторы города и политики: вице-мэр города Дмитрий Ружников, главный архитектор Антон Жуков, председатель комитета по экономике и стратегическому планированию Татьяна Макарычева и другие. Об этом сообщили в администрации Иркутска.

- Главной темой обсуждения стали результаты первого этапа работ по формированию концептуальной основы. Разработчики провели многофакторный анализ территорий, определили их ключевые проблемы и потенциал, а также предложили возможные сценарии пространственного развития города, - рассказали в пресс-службе.

В Иркутске существует так называемая многоцентричная схема градостроительного плана: то есть районы удалены друг от друга, жилые массивы находятся далеко от торговых и развлекательных кластеров. Главная цель для архитекторов - сделать так, чтобы до самых важных социальных и торговых объектов можно было добраться за 15 минут.

Впереди еще много этапов формирования стратегии.