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НовостиПроисшествия22 ноября 2022 9:57

Поиски пропавшего 19-летнего студента в Иркутске закончились трагедией

Поисковики прекратили работу
Дарья БОЛЕСОВА
Он пропал неделю назад и не выходил на связь

Он пропал неделю назад и не выходил на связь

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутске при загадочных обстоятельствах пропал 19-летний местный житель. Он пропал на неделю, ни с кем не выходил на связь. Молодой человек вышел из общежития 16 ноября и больше не появлялся. «ЛизаАлерт» организовала поиски. К сожалению, они кончились трагедией.

Как стало известно «КП-Иркутск», молодого человека нашли мертвым. Детали не разглашаются, но поисковые работы прекращены. Родственникам и друзьям погибшего принесли соболезнования.

Ранее редакция писала о том, как важно сейчас осторожно ходить по улице: молодая мама сломала запястье, поскользнувшись возле торгового центра в Иркутске. Женщина не может взять на руки своего 10-месячного малыша. Администрация ТЦ попросила решить вопрос без привлечения юристов.