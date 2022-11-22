Поиски пропавшего 19-летнего студента в Иркутске закончились трагедией

Он пропал неделю назад и не выходил на связь Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутске при загадочных обстоятельствах пропал 19-летний местный житель. Он пропал на неделю, ни с кем не выходил на связь. Молодой человек вышел из общежития 16 ноября и больше не появлялся. «ЛизаАлерт» организовала поиски. К сожалению, они кончились трагедией.

Как стало известно «КП-Иркутск», молодого человека нашли мертвым. Детали не разглашаются, но поисковые работы прекращены. Родственникам и друзьям погибшего принесли соболезнования.

Ранее редакция писала о том, как важно сейчас осторожно ходить по улице: молодая мама сломала запястье, поскользнувшись возле торгового центра в Иркутске. Женщина не может взять на руки своего 10-месячного малыша. Администрация ТЦ попросила решить вопрос без привлечения юристов.