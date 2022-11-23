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НовостиЗдоровье23 ноября 2022 3:51

128 новых случаев коронавируса выявили в Иркутской области за сутки

За последние 24 часа скончался один пациент
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
128 новых случаев коронавируса выявили в Иркутской области за сутки

128 новых случаев коронавируса выявили в Иркутской области за сутки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Приангарье коронавирусом заразились 128 жителей. На 23 ноября 2022 года в регионе число подтвержденных случаев инфицирование возросло до 352 659. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора Иркутской области.

- Зарегистрировано 8818 (+1) летальных случаев, 883 (0) случая – от сопутствующих COVID-19 заболеваний, - отмечают специалисты.

За все время выздоровело 347 663 человека, больных коварной инфекцией.

Сибиряков просят не забывать о своевременной ревакцинации и защитных масках в общественных местах.