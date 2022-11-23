128 новых случаев коронавируса выявили в Иркутской области за сутки Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Приангарье коронавирусом заразились 128 жителей. На 23 ноября 2022 года в регионе число подтвержденных случаев инфицирование возросло до 352 659. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора Иркутской области.

- Зарегистрировано 8818 (+1) летальных случаев, 883 (0) случая – от сопутствующих COVID-19 заболеваний, - отмечают специалисты.

За все время выздоровело 347 663 человека, больных коварной инфекцией.

Сибиряков просят не забывать о своевременной ревакцинации и защитных масках в общественных местах.