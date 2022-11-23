Условия реализации госпрограмм по благоустройству могут изменить в Иркутской области

Условия реализации программ по благоустройству могут изменить в Иркутской области.

В областном парламенте обсудили, насколько эффективна известная программа по благоустройству «Формирование комфортной городской среды». Заседание комиссии по контрольной деятельности ЗС прошло под председательством Тимура Сагдеева.

Как сообщил аудитор контрольно-счетной палаты Юрий Гамзулин, в 2020 и 2021 годах более 2,3 миллиарда рублей было направлено на благоустройство общественных пространств и дворов. На эти средства отремонтировано 275 дворов, более 200 парков и скверов. Из минусов были несоответствия выполненных работ на некоторых объектах условиям контрактов.

Власти региона сегодня работают над предложениями по изменению условий реализации госпрограммы «Формирование комфортной городской среды». Возможно, будут введены ограничения по срокам выполнения работ по благоустройству, введена ежемесячная оплата труда подрядчикам, рассматривается и вариант предоставления субсидий муниципалитетам второго уровня.

На заседании рассмотрели также мероприятия по обращению с твердыми коммунальными отходами. В 2019 году в области отмечено 990 свалок, к 2021 году их число сократилось до 608. Однако они продолжают образовываться, потому что не хватает контейнерных площадок, а населения не знает, куда выбрасывать строительный мусор, бытовую технику и другие отходы.