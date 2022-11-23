Когда в Иркутской области ударят 40-градусные морозы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Зима вступает в свои права. Погода на 24 ноября в Иркутской области уже будет достаточно морозной и снежной. Порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду, начнется метель.

Погода на 24 ноября в Иркутской области: на улице резко похолодает

- Температура ночью составит -19…-24, при прояснении -29…-34, в южных районах -11…-16, днем -11…-16, местами -20…-25, - рассказали в Иркутском Гидрометцентре.

В областном центре пока не настолько морозно. В четверг синоптики обещают переменную облачность, небольшой снег, ветер северо-западный 5-10 м/с, утром и днем порывы до 14 м/с. Термометр в течение дня покажет -10...-12.

Но на севере региона столбик термометра продолжит падать. В пятницу, 25 ноября, в северных и верхнеленских районах грянут морозы до -44 градусов! А 26 ноября в отдельных точках и вовсе похолодает до -47. Но это ночью. Днем, конечно же, будет теплее.

Ну а в целом по области, исключая север, в ближайшие дни ожидается похолодание до -21…-26 ночью, а днем до -16. Так что погода на 24 ноября в Иркутской области намекает - самое время доставать все зимние вещи и обувь, если вы это еще не сделали, и утепляться!