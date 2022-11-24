Негодный к авиационным работам пилот выполнял полеты в Иркутской области Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Иркутской области стало известно, что командир одного из экипажей авиакомпании, занимающейся мониторингом за состоянием земель лесного фонда, проверка их пожарной опасности, тушения лесных пожаров и проведения воздушных тренировок, был признан негодным для осуществления авиационных работ. В связи с этим в регионе возбуждено уголовное дело. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

- Дело возбуждено по материалам Байкало-Ангарской транспортной прокуратуры по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», - говорят специалисты. – По версии следствия, безопасность жизни и здоровья находившихся на борту воздушного суда сотрудников регионального учреждения, осуществляющего деятельность в области авиационной охраны лесов была поставлена под угрозу.

Расследование продолжается. Следователи сейчас потребовали договоры об оказании лесоавиационных работ и другую документацию, проводят опросы членов экипажа и тех, кто мог быть пассажирами воздушного судна под управлением данного командира.

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