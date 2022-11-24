Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
-10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия24 ноября 2022 1:43

Негодный к авиационным работам пилот выполнял полеты в Иркутской области

По данным следователей, он руководил экипажем, который следил за состоянием лесов в регионе с воздуха
Мария КНЯЗЕВА
Негодный к авиационным работам пилот выполнял полеты в Иркутской области

Негодный к авиационным работам пилот выполнял полеты в Иркутской области

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Иркутской области стало известно, что командир одного из экипажей авиакомпании, занимающейся мониторингом за состоянием земель лесного фонда, проверка их пожарной опасности, тушения лесных пожаров и проведения воздушных тренировок, был признан негодным для осуществления авиационных работ. В связи с этим в регионе возбуждено уголовное дело. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

- Дело возбуждено по материалам Байкало-Ангарской транспортной прокуратуры по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», - говорят специалисты. – По версии следствия, безопасность жизни и здоровья находившихся на борту воздушного суда сотрудников регионального учреждения, осуществляющего деятельность в области авиационной охраны лесов была поставлена под угрозу.

Расследование продолжается. Следователи сейчас потребовали договоры об оказании лесоавиационных работ и другую документацию, проводят опросы членов экипажа и тех, кто мог быть пассажирами воздушного судна под управлением данного командира.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08