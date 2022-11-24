Строительство поликлиники на 200 посещений в смену продолжается в Качуге. Фото: правительство Иркутской области

С мая текущего года в поселке Качуг Иркутской области идет возведение больницы. Здесь планируют принимать до 200 пациентов за смену. В пятиэтажном здании будет расположено как взрослое отделение, так и детское. В настоящее время специалисты закончили бетонировать основание и армировать стены цокольного этажа. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Приангарья.

- Следующий этап стройки - заливка бетонных стен, возведение опалубки для стен первого этажа, а после начнутся работы по инженерным сетям: канализация, водоснабжение и теплоснабжение, - рассказал главный врач Качугской районной больницы Александр Федосеев.

Работы ведутся в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Иркутской области» нацпроекта «Здравоохранение».

Напомним, в течение 5 лет на реализацию программы по модернизации первичного звена здравоохранения региона будет направлено почти 11,5 млрд рублей. Основная часть из федерального бюджета. В Приангарье планируется построить 9 современных зданий поликлиник и больниц, провести реконструкцию одного здания врачебной амбулатории.