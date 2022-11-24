7 млн рублей у 12 жителей Иркутской области украли телефонные мошенники за сутки

Один мужчина за раз лишился сразу трех миллионов рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За сутки 12 жителей Иркутской области лишись 7 миллионов рублей - телефонные мошенники их похитили, отрабатывая классические схемы обмана. Примечательно, что каждый из пострадавших до этого знал о том, как людей обманывают по телефону, но среагировать адекватно не смогли. Об этом сообщили в МВД Приангарья.

- Так, круглую сумму - более трех миллионов рублей, телефонный аферисты похитили у 50-летнего электромеханика, жителя Нижнеилимского района. Как выяснили полицейские, мужчине с неизвестного номера позвонил лжесотрудник банка и озвучил, что на его имя мошенники пытаются похитить накопления, - рассказали в ведомстве.

После этого его призвали взять кредит и перевести деньги на "безопасный счет". Когда условия были выполнены, они просто отключили телефон. На такую же удочку попался 30-летний житель Иркутского района. А вот братчанин захотел получить доход на инвестициях, поэтому отреагировал на рекламу об акциях под высокий процент. Брокер получил деньги и тоже отключил телефон.

Полиция призвала жителей Иркутской области быть бдительными. Сейчас возбуждены уголовные дела, правоохранительные органы установят личности аферистов.

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