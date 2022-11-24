До 35 рублей поднимут проезд по маршруту №32 в Иркутске с 25 декабря

Вечером нужно будет платить 35 рублей, днем - 30 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В администрации Иркутска объявили о повышении цен на проезд в автобусах городского маршрута №32. Перевозчик предупредил иркутян об этом заранее, в каждой машине общественного транспорта висит соответствующее объявление.

- С 25 декабря 2022 года будет изменен тариф на проезд по муниципальному маршруту № 32 «Ц.Рынок – м/р Зеленый». Стоимость поездки составит 30 рублей до 20:00 часов и 35 рублей после 20:00 часов, - сообщили в мэрии.

Напомним, перевозчик имеет право поднять стоимость проезда по нескольким причинам. В том числе, если обслуживание транспорта подорожало - подняли цены на бензин, запчасти для автобусов и так далее. Организация должна составить документ с обоснованием увеличения стоимости проезда и согласовать его с компетентными органами власти.