8-балльные пробки из-за ДТП образовались в центре Иркутска днем 24 ноября

По данным онлайн-ресурсов, произошли автоаварии

Центр Иркутска сковали 8-балльные пробки днем 24 ноября. По данным онлайн-сервисов, причиной стали две автоаварии, которые произошли на улицах Ленина и Декабрьских Событий. Из-за ДТП образовались серьезные заторы по улицам Ленина, Чкалова, Карла Либкнехта, Карла Маркса и других.

По прогнозам, пробки начнут исчезать только к 20:00 по иркутскому времени. До этого автомобилисты будут вынуждены стоять на дорогах довольно продолжительное время.

Отметим, в городе есть несколько аварийно-опасных участков, на которых особенно часто происходят столкновения машин. Однако власти проводят работы по их устранению, например, перестраивают дороги и перераспределяют потоки. Например, так произошло на улице Красноармейской, где добавили несколько островков безопасности, переместили пешеходные переходы и изменили схему движения.